Ассоциация фотографов Америки предоставила на 2 недели бесплатный доступ к своим видеоурокам

Ассоциация Professional Photographers of America, PPA, (Профессиональные фотографы Америки) объявила, что на две недели открывает доступ к более чем 1100 онлайн-урокам по фотографии, чтобы поддержать тех, кто находится на карантине из-за COVID-19.

Чтобы получить доступ к онлайн-урокам, нужно зарегистрироваться, создав бесплатную учетную запись. Нужно ввести имя, фамилию, адрес электронной почты, пароль, город и страну. После чего вы автоматически будете перенаправлены на страницу, показанную на снимке экрана ниже, где можно выбрать уроки.

Доступные занятия варьируются по темам и жанрам, от того, как начать свой бизнес в области фотографии, до советов о том, как сбалансировать естественный свет со вспышкой и как написать ключевые слова и метаданные в Lightroom.