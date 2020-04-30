01.05.2020

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Assassin’s Creed Valhalla – некоторые подробности и дебютный трейлер

Assassin’s Creed Valhalla

Компания Ubisoft провела 8-часовую трансляцию по рисованию постера Assassin’s Creed Valhalla с известным дизайнером BossLogic.

В завершении трансляции компания сообщила, что полноценный анонс Assassin’s Creed Valhalla состоится завтра. Также Ubisoft опубликовала некоторые подробности об игре, в том числе и кинематографический трейлер.

Игра расскажет о Древней Скандинавии и в ней будут викинги. На дворе девятый век. В роли лидера викингов Эйвори игрокам предстоит отправиться на поиски нового дома — из суровой Норвегии в пригодную для фермерства Англию. Там предстоит сражаться с противниками, совершать налеты на крепости, строить собственное поселение и формировать союзы.

Эйвори может быть как мужчиной, так и женщиной, а его внешность можно настраивать. Налеты представляют собой масштабные сражения армий. Герой может носить в руках два абсолютно разных оружия на выбор, скрытый клинок, похоже, вновь будет убивать сразу. Каждый элемент экипировки уникален и их можно прокачивать.

Над игрой работают 15 студий под руководством команды Ашрафа Исмаила («Черный флаг» и «Истоки») из Ubisoft Montreal. Примерная дата релиза экшена — конец 2020 года.

 

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