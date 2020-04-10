10.04.2020

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Apple TV+ открывает бесплатный доступ к ряду фильмов и сериалов

Apple TV + доступ

Компания Apple приняла решение сделать бесплатным доступ к оригинальной коллекции проектов Apple TV+. Теперь зрители смогут без подписки посмотреть несколько сериалов, детские проекты и документальный фильм.

Для доступа необходимо устройство с установленным приложением Apple TV и наличие учетной записи. После этого можно бесплатно ознакомиться с рядом сериалов и фильмов.

При открытии приложения Apple TV пользователь увидит новый раздел «Смотрите бесплатно», который включает контент из HBO и Epix.

Отметим, что приложение Apple TV теперь доступно на гораздо большем количестве платформ. Пользователи могут получить доступ к бесплатным материалам на оборудовании сторонних производителей, например, на телевизорах Samsung или LG, устройствах Roku или Amazon Fire TV.

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