Apple TV+ открывает бесплатный доступ к ряду фильмов и сериалов

Компания Apple приняла решение сделать бесплатным доступ к оригинальной коллекции проектов Apple TV+. Теперь зрители смогут без подписки посмотреть несколько сериалов, детские проекты и документальный фильм.

Hey! Huge news! @AppleTVPlus has made several of their shows FREE TO WATCH, including our show Little America! Go to https://t.co/Bd9x7ie9pj and get that free content! — Emily V Gordon (@emilyvgordon) April 10, 2020

Для доступа необходимо устройство с установленным приложением Apple TV и наличие учетной записи. После этого можно бесплатно ознакомиться с рядом сериалов и фильмов.

При открытии приложения Apple TV пользователь увидит новый раздел «Смотрите бесплатно», который включает контент из HBO и Epix.

Отметим, что приложение Apple TV теперь доступно на гораздо большем количестве платформ. Пользователи могут получить доступ к бесплатным материалам на оборудовании сторонних производителей, например, на телевизорах Samsung или LG, устройствах Roku или Amazon Fire TV.