Apple TV+ открывает бесплатный доступ к ряду фильмов и сериалов

Компания Apple приняла решение сделать бесплатным доступ к оригинальной коллекции проектов Apple TV+. Теперь зрители смогут без подписки посмотреть несколько сериалов, детские проекты и документальный фильм.

Hey! Huge news! @AppleTVPlus has made several of their shows FREE TO WATCH, including our show Little America! Go to https://t.co/Bd9x7ie9pj and get that free content!

