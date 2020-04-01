01.04.2020

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Apple приобрела приложение для прогноза погоды Dark Sky и закрывает его Android-версию

Dark Sky Apple

Компания Apple приобрела популярное приложение для прогноза погоды Dark Sky. Это приложение высоко ценится благодаря своим радиолокационным картам и точности своих гиперлокальных, поминутных прогнозов погоды.

«Нашей целью всегда было предоставление лучшей информации о погоде, чтобы помочь как можно большему количеству людей оставаться сухими и в безопасности, и делали мы это, уважая вашу конфиденциальность. Нет лучшего места для достижения этих целей, чем в Apple. Мы очень рады, что имеем возможность охватить гораздо больше людей с большим эффектом, чем могли это сделать ранее сами», — сообщили разработчики Dark Sky в своем блоге.

Приложение Dark Sky, будет доступно в App Store, но версии для Android и Wear OS будут закрыты 1 июля 2020 года. Это не просто прекращение разработки новых версий — программу больше нельзя будет устанавливать на этих платформах, а те, кто подписан на услугу, получат возмещение, когда Dark Sky отключит ее.

Это касается и официального сайта — прогноз погоды там можно будет узнавать также вплоть до 1 июля, затем данная информация будет оттуда убрана. Что касается API, он будет работать до конца следующего года, но регистрация новых пользователей будет невозможна.

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