AnTuTu опубликовала рейтинги лучших флагманов и смартфонов среднего класса марта

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали ежемесячный рейтинг самых мощных смартфонов марта на основе Android.

Вся десятка лучших основана на флагманской мобильной платформе Snapdragon 865 и оперативной памяти LPDDR5.

Лидером в мартовском рейтинге стал смартфон Oppo Find X2 Pro, который имеет средний балл 606389. На втором месте — Xiaomi Mi 10 Pro с результатом 598572 балла. Оба смартфона предлагают по 12 Gb оперативной памяти. Модель Oppo Find X2 Pro оснащена скоростным накопителем стандарта UFS 3.0 объемом 256 Gb, модель Xiaomi Mi 10 Pro предлагает до 512 Gb памяти для хранения данных. На третьем месте разместился OPPO Find X2, который набрал в 590253 балла (8/256 Gb памяти).

Четвертое место занимает модель Redmi K30 Pro с 589607 баллами. Vivo iQOO 3 5G занял пятую строчку рейтинга с 588305 баллами. Xiaomi Black Shark 3 Pro — на шестой позиции с 588125 баллами.

Realme X50 Pro 5G с 588055 баллами занял седьмую строчку. Vivo NEX 3S 5G находится на восьмой позиции, набрав 586577 баллов. На девятой — Xiaomi Mi 10 5G, который набрал 579550 баллов. Последним устройством, вошедшим в рейтинг самых производительных смартфонов марта по версии AnTuTu, стал Black Shark 3. Он набрал 570723 балла.

AnTuTu также представила рейтинг самых мощных Android-смартфонов среднего класса.

Лидером является Oppo Reno 5G, основанный на MediaTek Dimensity 1000L. Этот смартфон набрал 407340 баллов. На втором месте идет Vivo X30 5G на платформе Exynos 980. Третье место занял смартфон RedmiK30 5G на Snapdragon 765G.