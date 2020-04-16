AMD выпустила три процессора семейства EPYC второго поколения

Компания AMD сообщила о расширении семейства процессоров Epyc второго поколения тремя новыми моделями. Это 8-ядерная модель AMD Epyc 7F32, 16-ядерная AMD Epyc 7F52 и 24-ядерная AMD Epyc 7F72. Все три модели поддерживают многопоточное исполнение — до 16, 32 и 48 потоков соответственно.

Отмечается, что модель AMD Epyc 7F32 является самым производительным x86-совместимым серверным процессором в мире (если считать производительность в расчете на одно ядро в тесте SPECrate®2017_fp_base).

По словам компании, высокая производительность новых процессоров обеспечивается сбалансированной архитектурой, которая сочетает в себе высокопроизводительные ядра Zen 2, инновации в системном дизайне, такие как поддержка PCIe 4 (каждая модель имеет 128 линий) и DDR4-3200, и внутрисистемное соединение AMD Infinity.

Модель AMD Epyc 7F32 работает на частотах 3,7-3,9 GHz Она имеет 128 Mb кэш-памяти третьего уровня и характеризуется TDP 180 Вт. Процессор AMD Epyc 7F52 работает на частотах 3,5-3,9 GHz, имеет 256 Mb кэш-памяти третьего уровня и характеризуется TDP 240 Вт. Модель AMD Epyc 7F72 работает на частотах 3,2-3,7 GHz, имеет 192 Mb кэш-памяти третьего уровня, TDP у нее тоже 240 Вт.

Стоимость AMD Epyc 7F32 составляет 2100 долларов, AMD Epyc 7F52 — 3100 долларов, AMD Epyc 7F72 — 2450 долларов.