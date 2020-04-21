AMD представила недорогие настольные CPU Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X, а также набор системной логики B550

Компания AMD пополнила семейство настольных процессоров Matisse двумя моделями — Ryzen 3 3100 и 3 3300X, а также представила набор системной логики B550 для материнских плат среднего ценового сегмента.

Процессоры Ryzen 3 3100 и 3 3300X, которые теперь являются самыми младшими представителями 7-нм семейства Matisse, получили по четыре ядра Zen 2 с поддержкой SMT и восемь вычислительных потоков, 16 Mb кэш-памяти L3 и характеризуются номинальным теплопакетом 65 Вт. Как и другие модели линейки Matisse, новинки работают с памятью DDR4-3200 в двухканальном режиме и располагают контроллером PCI Express 4.0. Ryzen 3 3100 может разгоняться до 3,9 GHz, а Ryzen 3 3300X — до 4,3 GHz. Номинальная частота идентична — 3,8 GHz.

Компания пока что не раскрывает всех подробностей о производительности новых процессоров. Отмечается лишь, что Ryzen 3 3100 обеспечивает до 20% лучшую производительность в играх по сравнению с конкурентом, под которым AMD подразумевает Core i3-9100. Также отмечается превосходство до 75% в задачах, связанных с созданием разного рода контента, то есть в 3D-рендеринге, обработке фото и видео и др.

Модель Ryzen 3 3100 оценена в 99 долларов, а Ryzen 3 3300X – 120 долларов. Продажи стартуют в мае (точная дата не называется).

Кроме настольных процессоров, AMD представила набор системной логики B550 — более доступную альтернативу топовому X570, который предложит поддержку PCI-E 4.0 в новых Ryzen 3.

Материнские платы на чипсете AMD B550 поступят в продажу 16 июня. Ожидается, что новинки на новой системной логике представят ASRock, ASUS, GIGABYTE и MSI.