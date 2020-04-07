Компании AMD и Nvidia присоединились к COVID-19 HPC Consortium (High Performance Computing Consortium), участники которого выделяют имеющиеся в их распоряжении ресурсы на исследования, связанные с COVID-19.

В суперкомпьютерный консорциум COVID-19 HPC, созданный в конце марта, входят такие гиганты, как IBM, Google, Amazon, Microsoft, HP, а также федеральное правительство США, ряд ведомств, академий, университетов и космическое агентство NASA.

Консорциум теперь располагает более чем 30 суперкомпьютерами суммарной производительностью 402 PFOLPS. Всего в системах, предоставленных участниками консорциума, насчитывается 3539044 ядра CPU и 41286 GPU.

Создатели консорциума сообщают, что они получили 35 запросов от тех, кому нужны вычислительные ресурсы для борьбы с коронавирусом. В 11 случаях проекты уже работают — всего через две недели после создания консорциума. Проекты, в частности, направлены на создание вакцины и лекарства против COVID-19.