03.04.2020

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Amazon разрабатывает облачный игровой сервис Project Tempo с собственными играми

Amazon Project Tempo

Американская компания Amazon вкладывает сотни миллионов долларов в развитие своего игрового подразделения, сообщает издание New York Times.

В проектах компании — собственный игровой облачный сервис Project Tempo, а также сразу несколько многопользовательских онлайн-игр. Ожидается, что проект будет запущен в мае. Он будет интегрирован с популярной платформой потоковой передачи игр Twitch.

Сервису придется конкурировать с Google Stadia, Microsoft Project xCloud, Nvidia GeForce NOW и т.д. Одним из преимуществ, на которые может опереться Amazon, является обширная сеть центров обработки данных в составе Amazon Web Services. Она будет играть важную роль в обеспечении минимальной задержки, необходимой для оптимальной работы сервиса. Другим положительным фактором будут собственные игры категории AAA, которые собирается выпускать Amazon.

В настоящий момент принадлежащие Amazon игровые студии завершают разработку двух многопользовательских проектов. Один из них — MMORPG New World. В ней игрокам предстоит выживать в открытом мире и строить свою цивилизацию в условиях альтернативной колонизированной Америки 17-го века.

Второй проект, получивший название Crucible — многопользовательский научно-фантастический шутер.

Игровые подразделения Amazon также заняты разработкой интерактивных игр для стриминговой платформы Twitch (принадлежит Amazon), в которые стримеры смогут играть вместе со зрителями в режиме реального времени. Подробности пока не сообщаются.

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