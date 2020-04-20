Alibaba инвестирует 28 млрд. долларов в облачную инфраструктуру

Компания Alibaba Group сообщила, что инвестирует в свою облачную инфраструктуру 28 млрд. долларов в течение трех лет, пишет Reuters. Средства будут выделены на полупроводниковые решения, разработку операционной системы и выстраивание собственной инфраструктуры центров обработки данных.

Так как в течение февраля большинство китайских служащих работали удаленно, ведущий в Китае поставщик облачных сервисов столкнулся с ростом использования своего программного обеспечения, особенно DingTalk (платформа для корпоративного общения), используемого как предприятиями, так и учебными заведениями.

Президент Alibaba Cloud Intelligence Джефф Чжан (Jeff Zhang) заявил, что пандемия COVID-19 «создала дополнительный стресс во всех секторах экономики», но в компании надеются, что ее инвестиции помогут предприятиям «ускорить процесс восстановления».

Облачное подразделение является одним из самых быстрорастущих направлений деятельности Alibaba. По данным исследовательской компании Canalys, в четвертом квартале технологический гигант занял 46,4% облачного рынка Китая. На втором и третьем местах находятся Tencent Cloud и Baidu Cloud, занимающие 18% и 8,8% рынка соответственно.