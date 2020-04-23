ADATA представила свой первый игровой ноутбук XPG Xenia

Компания ADATA, известная как производитель памяти и накопителей, выпустила игровой ноутбук XPG Xenia.

Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым экраном Narrow Bezel с узкими рамками, панель занимает 85% площади поверхности крышки. Разрешение составляет 1920 × 1080 точек, а частота обновления достигает 144 Hz.

Модель построена на базе шестиядерного процессора Intel Core i7-9750 (2,6–4,5 GHz) с 12 потоками исполнения. Объем оперативной памяти DDR4-2666 в максимальной конфигурации составляет 32 Gb, вместимость твердотельного накопителя XPG SX8200 Pro M.2 PCIe Gen3 x4 NVMe — 1 Tb. За графическую производительность модели отвечает видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q или GeForce GTX 1660 Ti.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 94 Втч. Заявленная автономность модели — до 10 часов в зависимости от сценария использования. В оснащение ноутбука входят адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6, сетевой контроллер Gigabit Ethernet, интерфейсы USB 3.2 Gen 2, Thunderbolt 3.0 и HDMI, клавиатура с оптическими переключателями Silent Optical и многоцветной RGB-подсветкой. Габариты составляют 356,4 × 233,6 × 20,5 мм, вес — 1,85 кг.

Ноутбук ADATA XPG Xenia уже поступил в продажу в некоторых регионах по цене 1699 долларов за модификацию с видеокартой GTX 1660 Ti. Более производительная версия с GeForce RTX 2070 Max-Q будет предложена за 2199 долларов.