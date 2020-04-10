10.04.2020

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80% смартфонов можно разблокировать с помощью поддельных отпечатков пальцев

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Один из самых популярных способов биометрической аутентификации у производителей и пользователей смартфонов – это сканер отпечатков пальцев.

По результатам недавнего тестирования, эксперты компании Talos Security Group (TSG) оценили защиту 80% устройств, представленных на рынке, как низкую, пишет Gizchina. Специалистам удалось обмануть большинство датчиков гораздо легче, чем ожидалось.

Были изучены алгоритмы работы сканеров, установленных в гаджетах Apple, Samsung, Microsoft и других компаний. Для попытки разблокировки устройств использовался поддельный отпечаток пальцев, с помощью которого обойти защиту удалось в 80% случаев. Среди наиболее уязвимых устройств оказались Apple iPhone 8, MacBook Pro (2018) и Samsung Galaxy S10 — в 90% случаях взлом оказался успешным.

На Samsung Galaxy A70 ни один из двадцати подготовленных муляжей не сработал, но смартфон считывал отпечатки гораздо дольше, чем большинство гаджетов тестирования.

Специалисты Talos Security Group считают, что самый распространенный тип аутентификации нельзя считать безопасным. В качестве альтернативы они порекомендовали использовать пин-код для разблокировки дисплея: вероятность его угадывания простым перебором значительно ниже.

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