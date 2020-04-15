530000 аккаунтов Zoom можно приобрести практически бесплатно

Ставший популярным в последние недели сервис Zoom будут судить из-за большого количества уязвимостей. Более 530000 учетных записей этого сервиса для удаленной конференцсвязи продаются на различных хакерских форумах за небольшую сумму, а в некоторых случаях раздаются бесплатно. Цена на платные учетные записи составляет менее 0,002 цента, причем в эту сумму входят адреса электронной почты, пароли, URL-адрес личной конференции и HostKey, который авторизует пользователя в качестве лидера конференции.

Некоторые из этих учетных записей Zoom предлагаются бесплатно на хакерских форумах, чтобы желающие могли использовать их по своему усмотрению. Эти данные собираются через многочисленные бреши в системе безопасности Zoom, которые были обнаружены за последние недели. Согласно информации различных источников, в число пострадавших входят такие компании, как Chase, Citibank, а также многочисленные школы и университеты, которые используют Zoom в удаленном образовании. Корпоративные компьютеры или сети теперь также могут стать жертвами хакеров через Zoom.

Пользователям советуют сменить пароли в Zoom, кроме того, многие компании, включая Google, запретили сотрудникам использовать приложение.

Если же вы не боитесь взлома своего аккаунта и у вас есть лишние 100 долларов, то ради шутки можете включить в свою конференцию коз, лам, коров, свиней, овец и даже индеек. Приют для животных Sweet Farm, расположенный в Кремниевой долине, предлагает подключать к общению с коллегами или друзьями животных, чтобы расслабиться от работы и переговоров. Также ферма также предлагает онлайн-экскурсии и знакомство с животными. Сервис называется Goat 2 Meeting и за месяц получил более 300 запросов на подключение. Каждый выход животного на онлайн-конференцию стоит около 100 долларов.

Все полученные средства ферма отправляет на закупку необходимых товаров для животных. Из-за пандемии приюту приходится непросто.