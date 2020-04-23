Турецкие фильмы в высоком качестве на BluTV от Azercell

Компания Azercell продолжает расширять портфель цифровых продуктов. На этот раз компания упростила просмотр турецких фильмов и сериалов, завоевавших большую популярность в мире за последние годы, вступив в эксклюзивное сотрудничество с BlutTV. Так, начиная с 21 апреля, клиенты Azercell получат доступ к самым рейтинговым фильмам и сериалам турецкой кинематографии посредством новой услуги Azercell — BluTV. Также для просмотра абонентов будет представлен и турецкий контент, транслируемый исключительно на BluTV.

Активировать услугу очень просто: необходимо загрузить приложение BluTV доступное для платформ IOS, Android, PC, Smart TV, и подписаться на дневной пакет за 0.25 AZN или месячный-за 3 AZN. Для подключения к дневному абонементу достаточно послать сообщение с ключевым словом Start gun на короткий номер 5550 или набрать на экране смартфона *551#YES, в то время как для активации месячного пакета, необходимо послать Start ay на короткий номер 5550 или набрать комбинацию *554#YES. Следует отметить, что при первом подключении к месячному пакету BluTV, абонентам предоставляется 7 дней бесплатного просмотра.

Для получения дополнительной информации об услуге, пожалуйста, перейдите по ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/services/partner_services/blutv/.