23.03.2020

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ZTE представила смартфон Axon 11 5G

ZTE Axon 11 5G

Компания ZTE представила смартфон среднего уровня Axon 11 5G, который поддерживает работу в мобильных сетях пятого поколения с неавтономной (NSA) и автономной (SA) архитектурами.

Устройство оснащено AMOLED-дисплеем размером 6,47 дюйма по диагонали и разрешением 2340 х 1080 пикселей. Говорится о 100% охвате цветового пространства DCI-P3. Непосредственно в область дисплея интегрирован сканер отпечатков пальцев.

Аппаратной основой служит процессор Snapdragon 765G, который объединяет восемь ядер Kryo 475 с тактовой частотой до 2,4 GHz, графический ускоритель Adreno 620 и модем X52 5G. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 Gb, флеш-накопитель вместимостью 128 или 256 Gb.

Основная камера представлена в виде квадратного блока с закругленными углами: применены датчики с 64 Мп, 8 Мп, а также два сенсора по 2 Мп. Допускается макросъемка с расстояния в 4 см. Фронтальная камера разрешением 20 Мп расположилась в небольшом каплевидном вырезе экрана.

Смартфон ZTE Axon 11 5G работает под управлением Android 10.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4000 мА·ч. ZTE Axon 11 получил двойную систему охлаждения. Оснащение включает адаптеры Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.1, приемник GPS/ГЛОНАСС, порт USB Type-C, слот microSD. Габариты составляют 159,2 × 73,4 × 7,9 мм, вес — 168 гр.

Версия с 6/128 Gb памяти стоит 379 долларов, модификация с 8/128 Gb предлагается за 421 доллар, а версия с 8/256 Gb — за 478 долларов. Продажи начнутся 30 марта.

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