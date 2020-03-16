За последний год пользование интернетом среди абонентов Nar возросло на 65%

Благодаря высокому качеству предоставляемых интернет услуг, интернет трафик в сети оператора Nar за последний год увеличился на 65%. Отметим, что на это увеличение повлияли расширение базовых станций с технологией LTE/LTE-A на всей территории страны, увеличение внедрения смартфонов на рынке, а также продукты, которые созданы с целью удовлетворения потребности пользователей в интернете. Таким образом, за последний год, количество пользователей смартфонов в Баку возросло на 15%, а в регионах на 14%.

Благодаря обеспечению высокого качества интернет подключения, число 4G пользователей Nar превысило 1 млн. человек. Таким образом, каждый второй абонент Nar является активным пользователем 4G. На данный момент, мобильный оператор обеспечивший 54 региональных центра базовыми станциями с технологией LTE, распространяет свою 4G/4.5G сеть на 73% территории страны и охватывает 93,2% ее населения.