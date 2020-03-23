За неделю количество пользователей Microsoft Teams выросло на 37,5%

Количество ежедневных пользователей пакета приложений Microsoft Teams, объединяющего средства для удаленного корпоративного взаимодействия (в частности, чат и конференцсвязь), всего за неделю увеличилось более чем на 12 млн. (на 37,5%.), пишет Reuters.

Число пользователей выросло с 11 марта по 18 марта с 32 млн. до 44 млн. Главной причиной роста является перевод многих специалистов на удаленную работу из-за угрозы распространения коронавируса.

Microsoft добавила несколько функций, предназначенных для помощи в телемедицине и работе на дому. Кроме того, корпорация работает над несколькими новыми функциями с использованием искусственного интеллекта, которые ориентированы именно на удаленную работу.