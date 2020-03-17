Xiaomi представила портативное устройство для дезинфекции смартфонов

Компания Xiaomi, в связи с распространением коронавируса, представила на краудфандинговой площадке Youpin актуальный гаджет — портативный дезинфектор EUE Phone. С его помощью можно очистить поверхность как смартфона, так и других небольших электронных устройств.

В качестве способа дезинфекции используется ультрафиолетовое излучение. Для обработки устройства нужно расстегнуть молнию на сумке, поместить в нее смартфон, застегнуть молнию и нажать на кнопку включения. Через 30 секунд гаджет будет полностью дезинфицирован.

Данное устройство более эффективно, чем антибактериальные салфетки, так как оно позволяет очищать разъемы, кнопки и другие труднодоступные места. Производитель утверждает, что эффективность очистки составляет 99,99%. Ультрафиолетовое излучение убивает не только вирус, но и бактерии.

От одного цикла зарядки допускается до 70 сеансов дезинфекции. Время зарядки самого устройства составляет 3 часа.

EUE Phone разработан таким образом, чтобы в него можно было разместить смартфоны многих производителей — Xiaomi, Huawei, Honor, Samsung, iPhone, Oppo и других.

На стадии предварительного заказа устройство предлагается за 69 долларов. После выхода цена увеличится до 91 доллара.