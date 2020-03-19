Выставка Photokina 2020 отменена из-за коронавируса

Крупнейшая в мире выставка в области фотоиндустрии Photokina в этом году проводиться не будет.

Сообщается, что организатор выставки, компания Koelnmesse GmbH, отменила мероприятие в связи с продолжающимся распространением коронавируса. Это решение соответствует рекомендациям администрации Кельна об ограничении проведения массовых мероприятий.

Более того, руководство Koelnmesse решило не организовывать какие-либо мероприятия в выставочном центре до конца июня 2020 года.

Выставка Photokina традиционно организуется раз в два года в немецком городе Кельне. Целью выставки является демонстрация новейших достижений в области фото- и видеотехники, а также обработки изображений. В рамках мероприятия проходят лекции и презентации передовых устройств. В последний раз выставка Photokina организовывалась в 2018 году. Ожидалось, что в 2020 году она пройдет с 27 по 30 мая.

Следующую выставку Photokina планируется провести с 18 по 21 мая 2022 года.