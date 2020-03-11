12.03.2020

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Выставка E3 2020 официально отменена

E3

Entertainment Software Association (ESA) официально отменила выставку Electronic Entertainment Expo (E3) в этом году из-за угрозы распространения коронавируса.

Мероприятие должно было пройти в Лос-Анджелесе с 9 по 11 июня, однако в сложившихся обстоятельствах проведение выставки с десятками тысяч посетителей не представляется возможным. Выставку заменят отдельными онлайн-трансляциями.

«Мы разочарованы невозможностью провести это мероприятие для наших поклонников. Но мы уверены в том, что это правильное решение, судя по той информации, которая у нас есть на сегодняшний день», — говорится в заявлении ESA.

Это не самая крупная игровая выставка, но до последних лет она оставалась одной из самых влиятельных, особенно по количеству анонсов.

Компания Sony еще несколько недель назад объявила, что пропустит E3 2020, однако для Microsoft это мероприятие было очень важным. Компания планировала воспользоваться выставкой в полной мере, чтобы представить публике Xbox Series X и игры для нее. Глава Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) подтвердил, что теперь все презентации компании проведут в сети.

Компания Ubisoft также рассматривает варианты проведения онлайн-трансляций.

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