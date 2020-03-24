Выставка Computex 2020 переносится на осень в связи с пандемией коронавируса

Международная компьютерная выставка Computex 2020 в связи с пандемией коронавируса переносится на осень.

До сих пор выставка традиционно проводилась в первых числах июня. Ожидалось, что в нынешнем году мероприятие пройдет со 2 по 6 июня. Организаторы Computex вынуждены перенести мероприятие на осень — с 28 по 30 сентября. Но пока это лишь планы, так как не известно какая ситуация будет к тому времени.

Это уже второй раз, когда мероприятие переносится. Первый был в 2003 году на фоне эпидемии атипичной пневмонии (SARS).