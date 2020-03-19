Выпуск обновлений для Chrome и Chrome OS приостановлен из-за коронавируса

Команда Google сообщила в Twitter, что приостановила разработку новых версий для браузера Chrome и операционной системы Chrome OS.

Причина в том, что сейчас многие компании изменили график работы своих сотрудников в связи с пандемией коронавируса. Задача разработчиков – это поддерживать стабильность, безопасность и надежность использования программного обеспечения в период, когда многие люди вынуждены работать из дома.

Также разработчики предупредили, что будут отдавать приоритет обновлениям, связанным с безопасностью.