Все магазины Apple за пределами Китая закрываются до 27 марта

Компания Apple решила приостановить работу всех своих магазинов по всему миру до 27 марта. Исключением будут магазины компании, расположенные в Большом Китае, где они были закрыты 2 февраля и только открылись, поскольку эпидемия в Китае пошла на убыль.

Об этом сообщил генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) в своем письме, размещенном на сайте компании сегодня утром.

«Самый эффективный способ минимизировать риск передачи вируса — это снизить плотность и увеличить социальную дистанцию. Мы стремимся предоставлять нашим клиентам исключительный сервис», — пишет Кук.

Для сотрудников компании водятся гибкие рабочие соглашения. В частности, это касается предоставления отпусков по личным или семейным обстоятельствам из-за COVID-19, включая восстановление после болезни, уход за больными близкими, обязательное помещение в карантин или необходимость ухода за ребенком в связи с закрытием школы.

Кук отметил, что пока магазины закрыты, пользователи могут воспользоваться веб-сайтом Apple для обслуживания и поддержки.

Компания Apple также объявила, что весеннее мероприятие для разработчиков WWDC будет проходить только онлайн. Точной даты пока нет.