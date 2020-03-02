ВОЗ создала аккаунт в TikTok для борьбы с дезинформацией о коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создала официальный аккаунт в TikTok. Страница создана для борьбы с распространением ложной информации о коронавирусе COVID-19. В последние несколько недель в приложении TikTok появилось множество роликов на тему коронавируса, часть из которых содержит ложную информацию.

Учетная запись ВОЗ уже имеет более 160000 подписчиков, а оба имеющихся видео набрали более 20 млн. просмотров.

Ранее представители ВОЗ в рамках информационной кампании по борьбе с дезинформацией о коронавирусе зарегистрировались и на других популярных интернет-платформах, включая Facebook, Twitter и Tencent.