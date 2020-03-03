03.03.2020

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Volkswagen раскрыл некоторые подробности об электрокроссовере ID.4

Volkswagen ID.4

Концерн Volkswagen AG поделился некоторой информацией о своем первом кроссовере с полностью электрической силовой установкой. Автомобиль получил название ID.4.

Volkswagen ID.4

Основой машины послужит фирменная модульная платформа электрического привода (MEB). ID.4 изначально будет выпускаться в версии с задним приводом, а позднее выйдет его полноприводная модификация.

Volkswagen отмечает, что благодаря отличным аэродинамическим показателям запас хода ID.4 составит порядка 500 км. Но этот показатель относится к топовой версии.

Сообщается, что электрокроссовер получит аккумулятор емкостью 77 кВт⋅ч в топовой модификации и силовую установку на задней оси мощностью 205 л.с. с крутящим моментом 310 Нм. Новинка получит полностью цифровую сенсорную панель с возможностью голосового управления.

Анонс электрокроссовера Volkswagen ID.4 намечен уже на нынешний год.

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