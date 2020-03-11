Vivo выпустила смартфон среднего уровня V19

Компания Vivo официально представила смартфон среднего уровня V19. Устройство оснащено 6,44-дюймовым Super AMOLED- дисплеем с разрешением Full HD+.

Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 675. За графику отвечает ускоритель Adreno 612. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, флеш-накопитель вместимостью 128 или 256 Gb.

Основная камера представлена четырьмя датчиками: основной 48 Мп (f/1.8) Samsung GM1, 8 Мп (f/2.2) сенсор (ультраширокоугольная оптика), а также два датчика разрешением по 2 Мп (f/2.4). В правом верхнем углу экрана предусмотрено отверстие для 32 Мп (f/2.5) селфи-камеры.

На смартфон установлена операционная система Funtouch OS 10 на базе Android 10. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4500 мА·ч. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Оснащение включает адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, GLONASS, GALILEO, слот microSD, 3,5 мм аудиоразъем, FM радио и порт USB Type-C. Габариты составляют 159 x 74.2 x 8.5 мм, вес – 176 гр.

Стоимость смартфона Vivo V19 начинается от 300 долларов. Продажи начнутся 26 марта.