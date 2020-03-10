Смартфон Vivo NEX 3S 5G: «экран-водопад», Snapdragon 865, LPDDR5 и UFS 3.1

Компания Vivo анонсировала смартфон NEX 3S 5G, который является обновленной версией NEX 3 5G.

Vivo NEX 3S 5G получил однокристальную систему Snapdragon 865 и модем X55. Кроме того, в смартфоне установлена оперативная память LPDDR5 и энергонезависимая память UFS 3.1. Добавлена поддержка WiFi 6. Гаджет имеет оригинальный дизайн без вырезов в дисплее и аппаратных кнопок на корпусе.

Смартфон оснащен Super AMOLED-дисплеем диагональю 6,89 дюйма и разрешением 2256×1080 пикселей. По заверению производителя, экран смартфона занимает 99,6% площади фронтальной панели. Такого результата удалось добиться благодаря сильному изгибу боковых частей экрана. Дисплей имеет сертификат HDR10+ и обеспечивает 100% охвата цветовой гаммы sRGB. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран.

Vivo NEX 3S 5G построен на базе флагманской мобильной платформы Snapdragon 865 и оснащен 8 или 12 Gb оперативной памяти стандарта LPDDR5 в разных конфигурациях. Объем встроенного накопителя UFS 3.1 составляет 256 Gb.

Основная камера представлена тремя сенсорами: 64 Мп (f/1.8), 13 Мп (f/2.2, широкоугольная), 13 Мп (f/2.48, телеобъектив), 2-кратный оптический зум. Предусмотрена возможность записи видео в разрешении 4К, а также в режиме Slo-Mo с частотой кадров до 480 fps при разрешении 1080p. Фронтальная камера выполнена в виде выдвижного модуля. Он содержит 16 Мп (f/2.0) датчик и светодиодную вспышку.

За автономность смартфона отвечает аккумулятор емкостью 4350 мАч, поддерживающий технологию быстрой зарядки мощностью до 44 Вт. Оснащение включает: 5G, адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, GPS, модуль NFC. На смартфон установлена операционная система Android 10 на базе FunTouch OS 10. Эксклюзивные живые обои заходят на края экрана. На корпусе устройства нет аппаратных клавиш — регулировка громкости и включение гаджета осуществляются с помощью чувствительных к силе нажатия сенсорных областей на боковых гранях. Габариты устройства — 167,44 × 76,14 × 9,4 мм, вес — 219,5 гр.

Стоимость смартфона Vivo NEX 3S 5G составляет 619 долларов за версию 8/256 Gb памяти и 763 доллара за конфигурацию 12/256 Gb. Доступные цвета корпуса — черный, голубой и красный. Старт продаж запланирован на 14 марта.