31.03.2020

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ViewSonic предлагает образовательным учреждениям бесплатное дистанционное обучение на время вспышки коронавируса

Корпорация ViewSonic, ведущий мировой поставщик продуктов для визуального представления информации, бесплатно предлагает платформу myViewBoard учреждениям системы среднего образования, колледжам и университетам во время сложной эпидемиологической обстановки в мире. В связи с распространением коронавируса многие школы и университеты закрывают свои учебные аудитории на неопределенный срок и в срочном порядке изучают новые технологии дистанционного обучения.

«Компания ViewSonic искренне заинтересована в использовании самых современных образовательных технологий и хотела бы поддержать школы, преподавателей, студентов, учеников и их родителей в непростой сложившейся ситуации, особенно тех из них, кто пока еще не имеет доступа к дистанционному обучению», — говорит Мария Соловьева, директор по маркетингу представительства ViewSonic в России и странах СНГ. — В то время как некоторые учреждения, обладающие соответствующими возможностями, уже начали использовать дистанционные технологии, многие другие были застигнуты пандемией врасплох: вынуждены прекратить все занятия в очной форме, либо проводят их в неполном объёме. Мы уверены, что myViewBoard поможет образовательной сфере выдержать испытание вирусной инфекцией и продолжить ведение образовательной деятельности столь же качественно и в полном объеме».

myViewBoard дает учителям возможность проводить занятия дистанционно посредством открытой и независимой платформы, упрощающей процесс обучения для школьников и студентов, где бы они не находились. Платформа обладает интуитивно понятным интерфейсом и позволяет осуществлять совместное использование в режиме реального времени через аудио- и видеоконференции, совещания, а также конференции с использованием текстовых и графических материалов, поддерживая целый ряд современных педагогических методов по работе с виртуальным классом. Благодаря своему функционалу и характеристикам платформа myViewBoard помогает создавать занимательную, интерактивную и эффективную среду для дистанционного обучения.

Узнайте больше о дистанционном обучении и платформе myViewBoard для дистанционного обучения на сайте https://myviewboard.com/distance-learning/

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