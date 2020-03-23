В WhatsApp появился чат-бот с информацией ВОЗ о коронавирусе

Пандемия коронавируса довольно часто сопровождается публикациями недостоверных данных. Вследствие этого, мессенджер WhatsApp запустил чат-бот, предоставляющий информацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о коронавирусе COVID-19.

Пользование каналом WHO Health Alert предоставляется на бесплатной основе.

Чат-бот сообщает пользователям полную и достоверную информацию о распространении пандемии и средствах защиты. Также пользователи при помощи бота могут читать последние новости по теме, рекомендации по профилактике заболевания, по путешествиям и даже задавать свои вопросы.

Для пользования сервисом следует отправить слово Hi на номер +41 798 931 892, принадлежащий ВОЗ.

Информация предоставляется на английском языке, однако в ближайшее время планируется запуск на всех официальных языках ООН — русском, арабском, китайском, французском и испанском.