04.03.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareМобильные приложенияВ WhatsApp появилась долгожданная темная тема для Android и iOS

В WhatsApp появилась долгожданная темная тема для Android и iOS

WhatsApp

Разработчики мессенджера достаточно долго работали над темной версией интерфейса WhatsApp для смартфонов. Сейчас эта функция стала доступна всем пользователям. Она позволяет снизить нагрузку на глаза в темноте и заодно немного экономит аккумулятор на смартфонах с OLED-дисплеями.

В официальном блоге разработчики WhatsApp отмечают, что темная тема являлась одной из самых востребованных среди пользователей функций.

На смартфонах с Android 10 и iOS 13 темная тема автоматически активируется, если в настройках системы включен соответствующий режим. Для смартфонов с Android 9 этот режим можно включить вручную в настройках WhatsApp — «Настройки» → «Чаты» → «Тема».

Обновление доступно в Google Play и App Store.

ТЕГИ:
Google сделал бесплатными премиум-функции сервиса для видеоконференций Hangouts
Walmart вступил в блокчейн-консорциум Hyperledger
Новости по теме
Социальные сервисы
WhatsApp istifadəçi sayına görə
Мобильные приложения
С 1 февраля WhatsApp перестанет
События
Hökumətlər WhatsApp-dan imtina e
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!