В WhatsApp появилась долгожданная темная тема для Android и iOS

Разработчики мессенджера достаточно долго работали над темной версией интерфейса WhatsApp для смартфонов. Сейчас эта функция стала доступна всем пользователям. Она позволяет снизить нагрузку на глаза в темноте и заодно немного экономит аккумулятор на смартфонах с OLED-дисплеями.

В официальном блоге разработчики WhatsApp отмечают, что темная тема являлась одной из самых востребованных среди пользователей функций.

На смартфонах с Android 10 и iOS 13 темная тема автоматически активируется, если в настройках системы включен соответствующий режим. Для смартфонов с Android 9 этот режим можно включить вручную в настройках WhatsApp — «Настройки» → «Чаты» → «Тема».

Обновление доступно в Google Play и App Store.