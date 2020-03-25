В США суд запретил передачу криптовалюты Telegram инвесторам

Суд Южного округа Нью-Йорка (США) признал токены Gram, входяшие в блокчейн-платформу TON, ценными бумагами. Одновременно с этим было принято решение о запрете передачи криптовалюты инвесторам TON, пишет forbes. Решение суда, опубликованное на портале courtlistener.com, по обоим пунктам предварительное. Оно вынесено 24 марта 2020 года и может быть обжаловано в порядке апелляции.

Таким образом, суд поддержал позицию комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Она считала, что криптовалюта Telegram по сути представляет из себя ценные бумаги, но Telegram не раскрыл сведения о финансовом состоянии компании, ее бизнесе, менеджменте и рисках, как того требует закон США о ценных бумагах 1933 года. В октябре 2019 года SEC добилась временного запрета на выпуск криптовалюты Gram.

Суд заявляет, что сами по себе криптовалюты не могут считаться ценными бумагами по «тесту Хоуи», с помощью которого можно определить, является ли актив ценной бумагой. Например, у SEC нет претензий к трансакциям с биткоином, говорится в документе. Но комиссия достигла «существенной вероятности успеха» в доказательстве того, что продажа Gram была частью большей схемы по распределению криптовалюты на вторичном рынке, а Telegram намеревался играть в процессе руководящую роль, указано в бумагах. Это принесло бы инвесторам «разумное ожидание прибыли» благодаря усилиям Telegram, и поэтому по «тесту Хоуи» контракты на Gram попадают под определение ценных бумаг, заключил суд.

Если блокчейн TON не сможет успешно запуститься, Telegram понесет финансовый и «критический» репутационный ущерб. Инвесторы не смогут получить прибыль при перепродаже Gram, как они рассчитывали, а Telegram — получить новые инвестиции. Неудача может сократить возможности Telegram по расширению или даже просто поддержанию работы приложения, что, в свою очередь, подорвет бюджет всей компании.

Кроме того, интерес к криптовалюте Telegram основывался на репутации Павла Дурова и его команды, а во время привлечения инвестиций компания подчеркивала свой опыт в индустрии и техническую компетентность. Суд указал, что провал проекта TON вскоре после создания может бросить тень на репутацию Telegram и братьев Дуровых. Это ограничит возможности компании по запуску новых продуктов, привлечению специалистов и капитала, добавил суд Южного округа Нью-Йорка.