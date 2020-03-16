В США начинают тестирование вакцины против коронавируса

Сегодня, 16 марта, в Сиэтле (США) начнутся клинические испытания вакцины против коронавируса SARS-Cov-2 (COVID-19), об этом сообщает агентство Associated Press. В испытаниях будут участвовать 45 волонтеров возрастом от 18 до 55 лет.

«Первый участник клинических испытаний вакцины против нового коронавируса получит экспериментальную дозу в этот понедельник. Испытание, которое проводится в исследовательском центре Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в городе Сиэтле, финансирует Национальный институт здравоохранения», — сказано в сообщении Associated Press.

Вакцина под названием mRNA-1273 была разработана биотехнологической компанией Moderna в сотрудничестве с Национальным институтом здравоохранения США (National Institutes of Health, NIH).

При этом американские представители здравоохранения заявили, что для полного утверждения любой потенциальной вакцины нужно от 12 до 18 месяцев. На этом этапе исследования, ученые хотят только определить, безопасна ли вакцина на основе RNA. Также на данном этапе нет риска заражения вирусом.

Следует отметить, что разработкой вакцины занимаются и другие исследовательские группы по всему миру.