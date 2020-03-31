В Telegram добавили папки для чатов, продвинутую статистику каналов и новые анимированные эмодзи

Популярный мессенджер Telegram получил крупное обновление, которое придется по душе в первую очередь тем, кто использует его в рабочих целях.

Одно из главных и долгожданных нововведений – это папки для чатов. Новая функция поможет удобно их упорядочить, распределив по категориям, таким как, например, учеба, работа, развлечения и т.д. Папки становятся доступны в интерфейсе, когда ваш список чатов становится достаточно длинным. Также можно включить функцию вручную.

В каждой из папок может быть неограниченное количество закрепленных чатов.

Функция «Архивные чаты» поможет отделить менее важные чаты от основных. Свайпнув по чату влево, вы перенесете его в архив. Когда в архивных чатах появляются новые уведомления, они возвращаются в основной список. Чаты, для которых уведомления отключены, остаются в архиве. Архивы также можно скрывать.

Папки с чатами будут синхронизироваться с десктопной версией Telegram. Вы заметите дополнительный сайдбар в приложении.

Владельцы каналов, которые насчитывают более 1000 подписчиков, теперь могут просматривать подробную статистику о темпах роста и эффективности размещенных публикаций.

Добавились новые анимации, несколько новых эмодзи и возможность «кидать кости» прямо в переписке с друзьями. Для этого необходимо отправить соответствующее эмодзи в чат.

Анимированные кубики выдадут случайное число и тем самым смогут заменить аналоговый вариант в принятии решений или настольных играх.