В связи с инфекцией коронавируса объявляется особый режим работы в центрах обслуживания Azercell

В соответствии с решением Оперативного Штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики о приостановлении всех массовых мероприятий сроком на один месяц, а также в соответствии с постановлением о разработке и подготовке особых правил работы организаций, относящихся к государственному и частному секторам в целях устранения возможной угрозы, связанной с возникновением инфекции коронавируса (COVID-19) на территории Азербайджана, ООО Azercell Telekom объявляет о применении особого рабочего режима во всех офисах и центрах обслуживания.

В соответствии с этим, функционирующие в Баку и регионах Центры Обслуживания Абонентов, офисы Azercell Exclusive и Azercell Express, а также официальные дилерские пункты Azercell будут продолжать осуществлять свою деятельность каждый день с 09:00 до 18:00. В то же время, в целях профилактики все офисы обеспечиваются защитными масками, перчатками, антисептиками, кроме этого, во всех офисах проводятся постоянные работы по дезинфекции помещений.

В то же самое время, учитывая проводимые в стране превентивные меры, Azercell Telekom рекомендует своим абонентам пользоваться следующими альтернативными каналами услуг компании, не покидая домашней среды и не посещая места массового скопления людей:

Онлайн Абонентская Служба https://www.azercell.com/az/;

https://www.azercell.com/az/; Мобильное приложение “ Мой кабинет ” и являющиеся его составной частью услуги чата https://www.azercell.com/my/login;

и являющиеся его составной частью услуги чата https://www.azercell.com/my/login; Официальные страницы Azercell на Facebook, Twitter и Instagram ;

; Телефонный Центр Azercell:

— Абоненты Фактурной линии: городской номер +994(012) 4905252 или короткий номер 6565

— Абоненты Нефактурной линии (SimSim) : городской номер +994(012) 4904949 или короткий номер 2002.

Важно отметить, что в связи со сложившейся ситуацией в стране в работе Компании нет никаких технических проблем и задержек, которые могли бы негативно повлиять на абонентский опыт и весь технический состав Azercell, Центры Обслуживания Клиентов, а также главы соответствующих департаментов и президент компании будут продолжать свою деятельность в особом режиме работы.