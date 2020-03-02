В Nokia сменится генеральный директор

Сегодня, 2 марта, финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia объявил о смене генерального директора. Раджив Сури (Rajeev Suri), возглавляющий компанию с 2014 года покинет свой пост в сентябре 2020 года.

По информации Reuters, на смену Сури придет действующий глава финской энергетической компании Fortum Пекка Лундмарк (Pekka Lundmark). В новую должность Лундмарк вступит 1 сентября 2020 года. Комментируя свой грядущий уход из Fortum, которую он возглавлял с 2015 года, Лундмарк отметил, что это решение было непростым для него, но предложение Nokia «оказалось слишком заманчивым, чтобы его упустить».

Раджив Сури впервые пришел в Nokia в 1995 году и с тех пор занимал несколько руководящих должностей. В частности, с октября 2009 года он был главой подразделения Solutions and Networks (NSN), занимавшегося выпуском телекоммуникационного оборудования. Изначально это было совместное предприятие Nokia и Siemens, оно называлось Nokia Siemens Networks. В 2013 году под руководством Сури Nokia за 2,2 млрд. долларов выкупила долю немецкого партнера и переименовала дочернюю компанию в Nokia Solutions and Networks.

Главой Nokia Сури стал 1 мая 2014 года, сменив на посту Стивена Элопа (Stephen Elop), управлявшего компанией с 1 сентября 2010 года. Сури, гражданин Сингапура, стал вторым после канадца Стивена Элопа гендиректором Nokia, не имеющим гражданства Финляндии.

Сразу после вступления в должность Сури переименовал подразделение NSN в Nokia Networks, а подразделение, занимающееся технологиями – в Nokia Technologies. Третье подразделение (навигация) сохранило с прежнее название (HERE), но в августе 2015 года было продано компании Apple.

После ухода с поста гендиректора компании Раджив Сури останется в ней на должности советника правления, которую планирует занимать до начала 2021 года. О дальнейших его планах, как и об истинных причинах его ухода, ничего не известно.

Пекка Лундмарк, как и Раджив Сури, пришел в Nokia в конце XX века. Он занимал различные должности в компании, в том числе и руководящие, в период с 1990 по 2000 гг. Лундмарку предстоит решить ряд трудностей Nokia, с которыми компания столкнулась на рынке оборудования для 5G. В частности, по данным Reuters, один из крупнейших европейских операторов связи Deutsche Telekom назвал 5G-оборудование финского бренда худшим. Помимо этого, в 5G-сегменте компания испытывает усиливающуюся конкуренцию со стороны других телеком-вендоров, таких как Ericsson и Huawei.