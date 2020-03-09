В Китае разработана технология распознавания лиц в медицинских масках

В Китае используются наиболее передовые системы электронного наблюдения, включая распознавание лиц. Но вспышка коронавируса привела к тому, что большинство людей на открытом воздухе носили медицинские маски для снижения вероятности заражения вирусом.

Китайская компания Hanwang Technology, также известная как Hanvon, сообщила, что разработала первую в стране технологию распознавания лиц, которая может идентифицировать людей, даже когда они носят медицинскую маску.

«При подключении к датчику температуры система может измерять температуру тела, идентифицируя имя человека, а затем обрабатывать результат, скажем, если обнаружит температуру выше 38 градусов», — сказал в беседе с Reuters вице-президент Hanwang Хуан Лей (Huang Lei).

Разработка новой системы была начата в январе. В ее основе лежит уже проверенная технология, созданная за последние десять лет, образцовая база данных с примерно 6 млн. лиц без масок и гораздо меньшая база данных лиц с масками.

Система уже доступна коммерчески. Она предложена в двух вариантах: в одноканальном, который подходит для контроля на входах в здания, и в многоканальном, который работает с несколькими камерами одновременно. По словам разработчиков, второй вариант может каждую секунду идентифицировать примерно 30 человек. При ношении маски точность распознавания составляет примерно 95%, без маски — 99,5%.

Сейчас у компании насчитывается около 200 клиентов в Пекине, а в ближайшее время начнется развертывание в 20 провинциях. Hanwang считает, что технология будет полезна не только в Китае, но и по всему миру.