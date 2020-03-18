18.03.2020

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В Google Translate добавлена новая функция перевода речи в режиме реального времени

Google Translate

В приложении Google Translate появилась новая функция Transcribe. Она позволяет переводить речь в режиме реального времени. В данный момент поддерживаются восемь языков в любых комбинациях: английский, французский, немецкий, хинди, португальский, русский, испанский и тайский. Функция способна переводить даже длинные лекции и монологи.

https://keddr.com/wp-content/uploads/2020/03/transcribe_v1_gif_-_for_blogpost.gif

После нажатия на кнопку Transcribe достаточно выбрать нужную пару языков, после чего можно надиктовывать текст. Переведенный результат сразу же отображается на экране. В настройках можно изменить размер текста, выбрать тему (светлую/темную) и показать оригинальный текст.

Google Translate

Google отмечает, что пока Transcribe лучше всего работает в тихой обстановке, когда только один человек разговаривает. Если же вам необходимо с кем-то пообщаться, можно прибегнуть к использованию функции Conversation.

Новая функция Transcribe уже появилась в приложении Google Translate.

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