В Google Translate добавлена новая функция перевода речи в режиме реального времени

В приложении Google Translate появилась новая функция Transcribe. Она позволяет переводить речь в режиме реального времени. В данный момент поддерживаются восемь языков в любых комбинациях: английский, французский, немецкий, хинди, португальский, русский, испанский и тайский. Функция способна переводить даже длинные лекции и монологи.

После нажатия на кнопку Transcribe достаточно выбрать нужную пару языков, после чего можно надиктовывать текст. Переведенный результат сразу же отображается на экране. В настройках можно изменить размер текста, выбрать тему (светлую/темную) и показать оригинальный текст.

Google отмечает, что пока Transcribe лучше всего работает в тихой обстановке, когда только один человек разговаривает. Если же вам необходимо с кем-то пообщаться, можно прибегнуть к использованию функции Conversation.

Новая функция Transcribe уже появилась в приложении Google Translate.