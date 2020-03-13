В Google Chrome появилась функция имитации нарушения зрения

В браузере Google Chrome появилась функция, позволяющая имитировать нарушения зрения при просмотре веб-страниц. Решение предназначено в первую очередь для создателей сайтов. При включении режима просмотра страницы, например, с дальтонизмом и размытым зрением, в окне меняются цвета и резкость, что позволяет в дальнейшем настроить эти параметры для людей с нарушениями зрения.

На данное время, на многих сайтах посетителям доступны специальные режимы просмотра, предназначенные для людей с нарушениями зрения, которые позволяют увеличивать шрифт текста, менять цветовую гамму, делать страницы ярче или темнее. Но этих опций, как правило, недостаточно, чтобы люди со многими распространенными нарушениями зрения могли полноценно и комфортно пользоваться веб-ресурсом. При этом разработчики не так часто прибегают к дополнительной ручной адаптации дизайна сайта для таких пользователей.

Новую функцию от Chrome можно включить на любой странице. Среди доступных нарушений зрения, которые она имитирует, есть снижение остроты зрения, а также различные нарушения цветовосприятия, включая не только все известные виды дальтонизма, но и полное отсутствие цветного зрения.

Функция доступна в меню для разработчиков по следующему пути: Developer tools > More tools > Rendering > Emulate visual deficiencies. Предлагается, что, оценив, как выглядит веб-страница глазами людей с нарушениями зрения, разработчики смогут самостоятельно настроить внешний вид своего сайта так, чтобы он стал более удобным для таких пользователей.

Отметим, что в Mozilla Firefox также есть подобная функция под названием Accessibility Inspector, она была представлена в 2018 году.