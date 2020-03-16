В Европе заработал стриминговый сервис Huawei Music

Компания Huawei разрабатывает собственные альтернативы приложениям и сервисам Google для своих смартфонов. Одной из таких альтернатив стал музыкальный стриминговый сервис Huawei Music, который является частью платформы Huawei Mobile Services (HMS).

Благодаря запуску собственного музыкального стримингового сервиса компания Huawei сможет предоставлять покупателям ее смартфонов такие же возможности, как и прежде, даже несмотря на запрет США на доступ к технологиям американских компаний.

Приложение Huawei Music уже доступно на нескольких языках и имеет достаточно контента. Конечно, пока музыкальная библиотека не дотягивает до уровня того же Spotify, но компания планирует активно наращивать медиатеку.

Приложение Huawei Music доступно в магазине AppGallery, а также поставляется в качестве предустановленного приложения на смартфонах Huawei и Honor. При желании его могут установить владельцы Android-смартфонов других производителей с официальной страницы сервиса. Если пользователь не желает слушать музыку в потоковом режиме, он может скрыть приложение в настройках и воспроизводить только локальные музыкальные файлы.

Приложение также позволяет создавать списки воспроизведения, прослушивать радиостанции и загружать музыку для автономного воспроизведения. Имеются такие функции, как режим вечеринки или индивидуально настраиваемый дизайн.

Стоимость подписки на сервис в Европе составляет 9,99 евро в месяц.