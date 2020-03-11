В Баку состоялась конференция по кибербезопасности от Palo Alto Networks «A more secure Everywhere»

Согласно данным ежегодного доклада о главных рисках Всемирного экономического форума, кибератаки, мошенничество и кража персональных данных входят в число основных угроз миру. А вопрос кибербезопасности входит в пятерку ключевых проблем современности.

Группа компаний БАКОТЕК и вендор решений по кибербезопасности Palo Alto Networks в рамках международного роуд-шоу вендора провели в Баку ежегодную конференцию “A More Secure Everywhere”, посвященную упрощению и повышению уровня ИТ-безопасности на пути к цифровой трансформации бизнеса.

“Ключевой задачей в эпоху роста количества киберугроз и огромного числа вендоров и инструментов по обеспечению киберезопасности является скорость и простота соответствующих решений. Таким образом, обеспечить максимальную автоматизацию и оперативность в вопросе IT-безопасности сможет только мировой лидер по обеспечению кибербезопасности Palo Alto Networks”, — заявил во время своего выступления региональный директор Palo Alto Networks Ведат Туфекчи.

Также в рамках мероприятия вендор презентовал свои новейшие продукты, нацелены на полнейшее обеспечение безопасности бизнеса в условиях диджитализации.

Решение Strata направлено на защиту предприятий, одновременно обеспечивая безопасность пользователей, приложений и данных независимо от того, где они находятся;

направлено на защиту предприятий, одновременно обеспечивая безопасность пользователей, приложений и данных независимо от того, где они находятся; Prisma обеспечивает полную безопасность использования облачных сервисов, защищая пользователей, приложения и данные;

обеспечивает полную безопасность использования облачных сервисов, защищая пользователей, приложения и данные; Cortex — революционный продукт в индустрии, поскольку обеспечивает наиболее комплексный подход к предоставлению защиты предприятий, дающий организациям лучшие возможности обнаружения, расследования, автоматизации и реагирования на угрозы.

Во время конференции клиенты PANW отметили преимущества и особенности использования уже известных продуктов компании-производителя. Руководитель по информационной безопасности P.M.D. L.L.C. Намиг Гейдаров в своем докладе о Global Protect Host Information Profile указал на его главные плюсы: контроль удаленных хостов, визуализацию всего трафика, простое управление​, единую политику и оперативную остановку угроз. Во второй части своего доклада спикер наочно продемонстрировал схему действия Host Information Profile.

В свою очередь, старший инженер по информационной безопасности LC Waikiki Омер Эсенбога рассказал участникам форума о том, как использование решения Prisma от PAN помогло их компании оптимизировать и обезопасить работу все их облачных сервисов.

Кроме того, старший инженер по технической поддержке клиентов BAKOTECH Group Александр Красюков на наочном примере продемонстрировал новые функции файерволов нового поколения на примере продукта Strata от Palo Alto Networks. Он отметил, что данное решение является самым быстрым и эффективным на рынке, вдвое опережая конкурентов.

Также инженер по технической поддержке клиентов BAKOTECH Group Евгений Бородай в своем докладе продолжил тему защиты данных от внутренних и внешних угроз, представив вниманию слушателей лучшую в отрасли платформу DLP Digital Guardian, главное преимущество которой — использование единого агента и управление им с единой консоли благодаря комбинации системы Data-loss Prevention и системы обнаружения и устранения угроз.

Таким образом, участники конференции “A more secure Everywhere” в Баку узнали последние новости из области информационной безопасности в разрезе ведения бизнеса в цифровой среде, обсудили новейшие тенденции развития киберугроз, подходы к упрощению и повышению уровня ІТ-безопасности, а также рассмотрели реальные кейсы внедрения и интеграции с решениями Strata, Prisma и Cortex от Palo Alto Networks.

Компания Palo Alto Networks является пионером подхода Next Generation для сетевой безопасности. Инновационная платформа сетевой безопасности, ядром которой является Next Generation Firewall, на базе уникальной, разработанной PA Networks технологии App-ID, обеспечивает безопасность сети на уровне приложений, пользователей и контента с использованием как физической, так и виртуальной архитектуры.

БАКОТЕК — международная группа компаний, один из лидеров в сфере фокусной Value Added IT-дистрибуции. БАКОТЕК поставляет решения ведущих мировых ИТ-производителей — лидеров в своих сегментах, предоставляя профессиональную до- и послепродажную, маркетинговую и техническую поддержку для партнеров и конечных заказчиков. Территориально группа компаний работает в 26 странах на рынках Украины, СНГ, Балтии, Балкан и Восточной Европы.

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