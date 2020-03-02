02.03.2020

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В Баку состоялся “День Кибербезопасности”

StealthMail

27 февраля в Баку компании Microsoft и StealthMail провели “День Кибербезопасности”. Мероприятие, начавшееся в 09:00, прошло в бизнес-отеле Holiday Inn, и было посвящено обсуждению наиболее актуальных вопросов кибербезопасности в 2020 году.

  • Спикеры рассмотрели киберугрозы, представляющие опасность для энергетических, финансовых и государственных организаций Азербайджана.
  • Обозначили активность киберпреступных группировок.
  • Поделились действенными методами защиты данных, передаваемых по электронной почте.

“Обеспечение многоуровневой безопасности деловой переписки по электронной почте и защита данных — наиболее актуальные вопросы кибербезопасности,” — отметил Денис Пасечник, менеджер по развитию партнерских отношений Microsoft.

В рамках мероприятия технический директор компании StealthMail Евгений Верзун поделился опытом специалистов по кибербезопасности Amazon, HBO, Bank of America, PepsiCo, Xerox, и других корпораций.

StealthMail

Евгений рассказал о технологии SDNP, на которой основано решение StealthMail, которое позволяет сохранить содержимое электронной переписки в защищенном облачном хранилище компании, исключив угрозы открытого Интернета конфиденциальным данным. StealthMail исключает возможность почтового мошенничества, кражи интеллектуальной собственности, и снижает влияние человеческого фактора на действия сотрудников.

“Команда StealthMail тщательно изучает имевшие место атаки на коммерческие и государственные компании Азербайджана на основании данных, предоставляемых нашими партнерами,” — добавил Евгений.

В рамках мероприятия заинтересованные стороны обсудили условия будущего сотрудничества и внедрения пилотных проектов.

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