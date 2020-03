В Баку прошел Security Forum — главное событие в сфере IT-безопасности

3 марта в Fairmont Baku прошло одно из крупнейших мероприятий в сфере IT-безопасности — Security Forum Baku. Организатором форума выступила компания Softprom by ERC — Value Added IT Distributor в странах СНГ и Европы с опытом работы более 20 лет, которая представила решения от мировых лидеров VMware, Rapid7, McAfee, Fortinet, Cisco, Citrix, Imperva, CyberArk, Skybox Security и MobileIron.

Участники форума получили возможность узнать о новых решениях и технологиях в сфере информационной безопасности, познакомиться с кейсами внедрений и использования решений по безопасности от Azercell (опыт эксплуатации VMware NSX), Bank Respublika (как избежать кражи учетных записей или манипуляций с правами пользователей), MuganBank (опыт использования решения Fortinet FortiGate), Azericard (опыт использования решения Rapid7 InsightVM в сети Azericard) и ряда других компаний. Представитель Министерства финансов Азербайджанской Республики рассказал о практическом использование Imperva Web Application Firewall. В ходе мероприятия можно было лично пообщаться с экспертами в области кибербезопасности, а в холле гостиницы все время действовала Tech Zone — зона демонстрации готовых решений.

По этой ссылке вы можете получить доступ к основным презентациям форума: https://softpromua.sharefile.com/share/view/s74b505baa174ad8b. На видео ниже – запись прямой трансляции Security Forum Baku.