В 2019 году азербайджанские пользователи чаще сталкивались с локальными угрозами, чем с сетевыми

По данным «Лаборатории Касперского»*, в 2019 году с локальными угрозами (то есть теми, которые были обнаружены на компьютерах или подключённых к ним съёмных носителях — флешках, картах памяти, внешних жестких дисках и т.д.) столкнулся каждый второй домашний пользователь в Азербайджане (52%) и 38% корпоративных. Риску же заражения в интернете подвергся 21% домашних и 13% корпоративных пользователей.

Из мобильных угроз наибольшую опасность представляли майнеры, доля пользователей, атакованных этим видом зловредов, составила 4%. Кроме того, за 2019 год решения «Лаборатории Касперского» заблокировали почти 600 тысяч попыток пользователей перейти на фишинговые сайты.

«Как показывают наши данные, устройства, не подключённые к интернету, не являются автоматически неуязвимыми к вредоносным программам. Большая доля таких угроз в Азербайджане в 2019 году была обнаружена в корпоративном секторе. Часто это становится возможным из-за незнания сотрудниками базовых правил безопасности. Избежать подобных рисков можно с помощью надёжного защитного решения, обладающего сильными технологиями распознавания как существующих, так и новых угроз, а кроме того, организациям нужно выделять ресурсы на то, чтобы обучать сотрудников правилам цифровой гигиены», — рассказывает Мушвиг Мамедов, представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Для защиты от киберугроз «Лаборатория Касперского» рекомендует придерживаться следующих правил:

не переходить по сомнительным ссылкам из писем, сообщений в мессенджерах или SMS;

регулярно устанавливать обновления для операционной системы и приложений;

устанавливать приложения только из официальных магазинов;

использовать сложные и разные пароли для учётных записей;

регулярно копировать важные данные со своего устройства в облако, на USB-флешку или жёсткий диск;

не давать приложениям доступ к тем функциям, которые им не нужны;

установить надёжное защитное решение, такое как Kaspersky Internet

Кроме того, компаниям рекомендуется проводить тренинги, которые позволят повысить киберграмотность сотрудников. Например, автоматизированная платформа Kaspersky ASAP помогает развить навыки безопасного поведения и сформировать устойчивые привычки. Решение позволяет оценить текущие знания

сотрудника в сфере кибербезопасности, определить в соответствии с этим набор навыков, необходимых именно ему в зависимости от его рабочих обязанностей и профиля риска, и выстроить график прохождения программы.

* Данные получены на основе анонимизированной статистике срабатывания решений «Лаборатории Касперского» в Азербайджане за 2019 год.