Университет ADA запускает новую магистерскую программу в области компьютерных наук и анализа данных

Университет ADA совместно с Университетом Джорджа Вашингтона (Вашингтон, США) запускают новую магистерскую программу в области компьютерных наук и анализа данных (Master of Science in Computer Science and Data Analytics). Данная программа направлена на удовлетворение растущего спроса в государственном и частном секторах на специалистов, обладающих такими специальностями.

Курс будет преподаваться в течение 5 семестров, из которых 3 семестра пройдут в Баку и 2 семестра — в Вашингтоне. В период обучения в Вашингтоне (округ Колумбия), студенты будут посещать занятия на объектах мирового уровня Школы инженерных и прикладных наук (SEAS) Университета GW. Они также смогут пройти практику в современных лабораториях, исследовательских центрах и институтах SEAS.

Программа финансируется в рамках «Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы», а также компанией BP и ее партнерами. Все участники этой программы получат полное финансирование в рамках Государственной программы и от BP для покрытия платы за обучение, расходы на поездку и проживание в Вашингтоне.

Подать заявку можно до 17 апреля 2020 года. Для получения более подробной информации перейдите по ссылке ada.edu.az/csda или свяжитесь с Университетом ADA по электронной почте [email protected]. Телефон для справок: (+99450) 274 95 52.