05.03.2020

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TV Samsung QLED с чипами MediaTek — первые в мире с поддержкой Wi-Fi 6 и 8K

Samsung Q950TS

Компания Samsung в начале этого года представила телевизоры 8K QLED TV 2020 года. Во время анонса компания много времени уделила поддержке стандарта ATSC 3.0, касающегося качества изображения и звука, а также различных интерактивных особенностей телевизоров.

Сегодня MediaTek объявила, что это первые в мире телевизоры 8K, поддерживающие Wi-Fi 6 благодаря специализированному чипу тайваньской компании (речь идет о моделях Q900 и Q950).

Wi-Fi 6 — это новейший стандарт беспроводной связи с более высокой пропускной способностью при одновременном снижении энергопотребления. MediaTek сообщила, что продолжит выпускать новые чипы с поддержкой Wi-Fi 6 для ключевых рынков, включая маршрутизаторы, широкополосную связь, бытовую электронику, игровые системы, мобильные телефоны и IoT.

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