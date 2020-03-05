TV Samsung QLED с чипами MediaTek — первые в мире с поддержкой Wi-Fi 6 и 8K

Компания Samsung в начале этого года представила телевизоры 8K QLED TV 2020 года. Во время анонса компания много времени уделила поддержке стандарта ATSC 3.0, касающегося качества изображения и звука, а также различных интерактивных особенностей телевизоров.

Сегодня MediaTek объявила, что это первые в мире телевизоры 8K, поддерживающие Wi-Fi 6 благодаря специализированному чипу тайваньской компании (речь идет о моделях Q900 и Q950).

Wi-Fi 6 — это новейший стандарт беспроводной связи с более высокой пропускной способностью при одновременном снижении энергопотребления. MediaTek сообщила, что продолжит выпускать новые чипы с поддержкой Wi-Fi 6 для ключевых рынков, включая маршрутизаторы, широкополосную связь, бытовую электронику, игровые системы, мобильные телефоны и IoT.