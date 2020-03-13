TrendForce: оперативная память и твердотельные накопители подорожают из-за коронавируса

Потребность в организации удаленной работы увеличилась из-за пандемии COVID-19 во многих странах мира. Это, в свою очередь, повысило спрос на память DRAM для серверов и корпоративные SSD.

Аналитики TrendForce полагают, что результатом повышения спроса станет повышение цен. Одним из факторов повышения цен считается низкий уровень складских запасов у поставщиков памяти DRAM.

Ситуация с ценами во втором полугодии будет зависеть от того, как будет развиваться пандемия. Заболевание уже удалось подавить в Китае, но оно быстро распространяется в Европе и США. Если распространение продолжится и во втором полугодии, то это вынудит производителей пересмотреть свои прогнозы и планы. Насколько вырастут цены, будет зависеть от соотношения спроса и предложения.