Toyota планирует разработать грузовик на топливных элементах

Автоконцерн Toyota совместно с дочерней компанией Hino планирует создать инновационный грузовик на водородных топливных элементах. Японский автопроизводитель рассматривает водородную технологию в качестве перспективной альтернативы стандартным литий-ионным аккумуляторам в крупных коммерческих автомобилях с нулевыми выбросами.

В основу грузовика ляжет уже существующая модель Hino Profia, которая будет усовершенствована и оснащена двумя батареями на водородных топливных элементах, разработанных для следующего поколения седана Mirai. Запас хода составит более 600 км.

Сроки появления модели не уточняются, скорее всего, речь идет о перспективе ближайших трех-пяти лет.