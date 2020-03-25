25.03.2020

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Tissot T-Touch Connect Solar: первые умные часы от Swatch

Tissot

Швейцарская компания Swatch Group, крупнейший в мире производитель часов, объявила о выпуске новой модели гибридных умных часов Tissot T-Touch Connect Solar.

Часы получили круглую форму и корпус диаметром 47 мм. Доступно два варианта исполнения: титан и керамика. Для защиты циферблата используется сапфировое стекло. Нижнюю треть экрана занимает цифровой дисплей, на котором выводятся уведомления и информация об активности. В оставшуюся часть циферблата интегрирована специальная панель, преобразующая солнечные лучи в электрическую энергию.

По заверениям производителя, благодаря возможности подзарядки от солнечной энергии часы способны беспрерывно работать до полугода, после чего требуется замена батареи. Если не подключать часы к смартфону и использовать их только для времени, они смогут работать без зарядки до 10 лет.

Полный перечень функций часов компания пока не озвучила. Известно, что есть поддержка уведомлений о звонках и сообщениях, подсчет шагов, калорий и расстояния, мониторинг сна, таймер и прогноз погоды. Во второй половине года также добавится GPS-навигация.

Tissot T-Touch Connect Solar работают под управлением фирменной операционной системы Swiss Autonomous Low Power System (SwALPS). Совместимы с iOS, Android и устройствами под управлением Harmony OS.

Умные часы Tissot T-Touch Connect Solar поступят в продажу летом этого года по ориентировочной стоимости 1000 долларов.

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