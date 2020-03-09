TheBestVPN: Android — самая небезопасная программная платформа 2019 года

Специалисты TheBestVPN опубликовали статистику уязвимостей в различных операционных системах и программных продуктах по итогам 2019 года. Лидером антирейтинга стала Android. За год в операционной системе было обнаружено 414 уязвимостей. При этом, в TheBestVPN отметили, что большая часть уязвимостей Android связана с предустановленными приложениями.

Второе место заняла Debian Linux (360 уязвимостей), а третье поделили Windows Server 2016 и Windows 10 (357 уязвимостей).

Всего в 2019 году на всех программных платформах было обнаружено 12174 уязвимостей, что существенно меньше, чем в 2018 году (16556) и в 2017 году (14714), но вдвое больше, чем в 2016 году (6447).

Эксперты также отмечают, что большая часть уязвимостей позволяет хакерам удаленно управлять устройством.