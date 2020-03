Tesla начнет выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) сообщил в Twitter, что завод Giga New York в ближайшее время возобновит свою работу и займется производством аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в связи с их нехваткой из-за распространения пандемии COVID-19.

Giga New York will reopen for ventilator production as soon as humanly possible. We will do anything in our power to help the citizens of New York.

— Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2020