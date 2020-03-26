Tesla начнет выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) сообщил в Twitter, что завод Giga New York в ближайшее время возобновит свою работу и займется производством аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в связи с их нехваткой из-за распространения пандемии COVID-19.

Giga New York will reopen for ventilator production as soon as humanly possible. We will do anything in our power to help the citizens of New York. — Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2020

«Giga New York откроется для производства аппаратов искусственной вентиляции легких, как только это станет возможным. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь гражданам Нью-Йорка», – сказал Маск.

23 марта американские заводы Tesla в Буффало и Фримонте остановили свою работу из-за угрозы распространения коронавируса. 19 марта Маск сообщил, что готов запустить производство ИВЛ на заводах компании, а мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что город закупит такие аппараты.

Ранее Илон Маск купил в Китае 1255 аппаратов ИВЛ и подарил их Калифорнии. Аппараты необходимы для лечения пациентов с тяжелыми последствиями коронавирусной инфекции COVID-19.